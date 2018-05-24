В Иванове подписано соглашение о развитии хирургической помощи

В медакадемии начал работу объединенный пленум правления Российского общества хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов. В течение двух дней на научно-практических конференциях будут обсуждаться вопросы развития хирургической помощи на всех уровнях: организационном, техническом, клиническом. Сегодня на площадке ИвГМА демонстрировались возможности телемедицины. Была организована онлайн-трансляция с Вичугской ЦРБ. Хирург районной больницы проводил эндоскопическое обследование желудочно-кишечного тракта пациента. Консультировал параллельно специалиста эксперт из федеральной больницы Центросоюза. Кроме того, в прямом эфире проводилась лапароскопическая операция по удалению паховой грыжи.
В рамках первого дня заседания пленума было подписано соглашение между Департаментом здравоохранения Ивановской области, Российским обществом хирургов и Обществом эндоскопических хирургов России. В течение ближайших 5 лет Ивановской области будет оказываться поддержка в режиме консультаций, обучения специалистов, конференций. Помощь в вопросах внедрения цифровых технологий, развития телемедицины, определении оптимальной маршрутизации больных.
На видео – интервью с президентом Российского общества хирургов, академиком РАН Игорем Затевахиным.