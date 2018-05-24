Наращивать объемы несырьевого экспорта Ивановской области поможет РЭЦ

Единый механизм поддержки несырьевого экспорта продукции, произведенной в Ивановской области, будет создан совместно с Российским экспортным центром. Такие меры предполагает соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности, заключенное между правительством Ивановской области и РЭЦ.

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Станиславом Воскресенским и гендиректором Российского экспортного центра Андреем Слепневым.

По словам Станислава Воскресенского, предметом соглашения является расширение и углубление партнерских отношений в целях создания благоприятных условий для развития экспортной деятельности предприятий Ивановской области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. Одно из ключевых положений подписанного документа – организация в регионе обособленного подразделения АО «РЭЦ».

Российский экспортный центр – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Это особенно важно в условиях существующих барьеров во внешнеэкономической деятельности. РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции без отраслевых ограничений. Поддержка оказывается на любом этапе деятельности от намерения осуществления экспортной поставки до постконтрактного обслуживания, в том числе по каналам электронной коммерции.

Результатом совместной работы должно стать увеличение количества экспортеров, рост объемов несырьевого экспорта и экспорта услуг, расширение географии экспорта предприятий Ивановской области. Соглашением также предусмотрено проведение совместных мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения Ивановской области.