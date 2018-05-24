На 1-й Сибирской улице в Иванове застройщики без разрешения захватили землю

Возвести здесь хотят новый торговый павильон. Здание пустовало около 10 лет, пока участок не выкупили москвичи. Пару недель назад его огородили. С тех пор ведутся активные работы: уже снесли часть здания, вчера приступили к демонтажу стены. Территория между жилым домом и земельным участком - в собственности местных жителей. Расстояние в 4 метра указано в кадастровом паспорте. Однако застройщиков это не смущает. Они уже огородили площадь, больше той, что им принадлежит, и грозят захватить часть земельного участка, на котором находится жилой дом.

"Один, значит, кричит: «Я пригоню трактор, ворота твои вырву отсюда!». Другой кричит: «Да ты чего, я сейчас болгарку принесу, отпилю, и эта часть будет моя. Спутник показал, что вот центр, ворота твои, эта сторона — моя!». Я говорю: «У тебя что это за спутник усовершенствованный такой?", - рассказал нам местный житель Сурен Егикян.

Законно ли строительство и какие меры будет предпринимать служба Госстройнадзора - смотрите сегодня вечером в нашем репортаже в программе "Губерния".