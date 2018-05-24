Контроль за качеством питания в ивановских детских садах будет усилен

Контроль за качеством продуктов питания, поставляемых в дошкольные учреждения областного центра будет усилен. Об этом было заявлено сегодня, 24 мая, по итогам рабочего совещания в администрации Иванова.
«Особую актуальность усиление контроля приобретает в условиях демпинга и неоправданного снижения цен при проведении конкурентных процедур», - отметили в городском управлении образования.
Дошкольным учреждениям рекомендовано проводить выборочный контроль качества поставляемых продуктов, а также шире применять меры контроля, предусмотренные законодательством и контрактами на поставку продуктов, включая применение штрафных санкций и односторонний отказ от исполнения контракта.