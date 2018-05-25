На площади Ленина в Иванове установят четыре парковые скульптуры

Администрация областного центра объявила конкурс на лучшие эскизные проекты парковых скульптур.

«Главная задача конкурса - разработка эскизных проектов 4-х парковых скульптур с их обязательной архитектурной привязкой к предложенному месту расположения – площади Ленина, с целью изыскания наилучшего концептуального решения образа посредством создания выразительной архитектурно-скульптурной композиции», -сообщили в городском комитете по культуре.

Эскизные проекты должны включать в себя:

- разработку принципиального планировочного решения предложенной территории;

- определение оптимальных размеров скульптур;

- создание моделей скульптур;

- определение материала исполнения скульптурной и архитектурной частей скульптур;

- определение примерной сметной стоимости на создание скульптур, включающей в себя затраты на их транспортировку и установку.

К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, художники, скульпторы и дизайнеры. Принимаются работы как от одного автора, так и от авторского коллектива. Они вправе представить как один, так и несколько проектных предложений. Заявки принимаются в свободной форме.

Оценивать проекты будет компетентное жюри по следующим критериям:

- художественное раскрытие образа;

- оригинальность архитектурно-скульптурной композиции;

- органичное размещение скульптур в архитектурно-ландшафтной среде с учетом масштаба окружающей застройки, стилистических особенностей ее архитектурного облика, а также условий восприятия скульптур;

- результат общественного голосования;

- экономичность проектного решения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 июня 2018 года включительно. Срок представления проектов – не позднее 4 июля 2018 года.

Контактный телефон оргкомитета конкурса – (4932) 59-45-85.

Напомним, что работы по реконструкции площади Ленина запланированы в 2018 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».