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Прокуратура требует приостановить деятельность ТРЦ «Серебряный город»

В отношении лиц, ответственных за пожарную безопасность, возбуждено 22 административных дела
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Прокуратура требует приостановить деятельность ТРЦ «Серебряный город»
В отношении лиц, ответственных за пожарную безопасность, возбуждено 22 административных дела
25.05.2018, 12:29
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Прокуратура требует приостановить деятельность ТРЦ «Серебряный город»

Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в деятельности торгово-развлекательного центра «Серебряный город».

Так, в частности, в ТРЦ были изменены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания без внесения необходимых изменений в проектную и техническую документацию на здание.

С нарушением требований пожарной безопасности эксплуатируется система противопожарной защиты, здание не в полном объеме оборудовано адресной системой пожарной сигнализации. Есть претензии к монтажу системы дымоудаления, а также соответствию эвакуационных путей обязательным требованиям в сфере пожарной безопасности. Собственником здания, АО «РТК», не обеспечена необходимая ширина проезда по периметру здания в целях доступа пожарных подразделений, не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов, в том числе, допускаются факты парковки транспорта на крышках пожарных гидрантов, что препятствует доступности подъезда пожарной техники и забору воды. На 4-м этаже здания незаконно эксплуатируются детские игровые аттракционы, «Лабиринты».

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Октябрьского района г. Иваново в адрес арендаторов торгового центра, а также управляющей организации ТРЦ «Серебряный город» внесено 22 представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой района вынесены постановления о возбуждении 22 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности. В настоящее время 14 виновных лиц привлечены к административной ответственности, в том числе, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности привлечен один из собственников здания – ООО «А113», которому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

«В настоящее время прокуратура Октябрьского района г. Иваново в судебном порядке требует приостановить деятельности торгово-развлекательного центра «Серебряный город» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Соответствующее исковое заявление подано прокуратурой в суд», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.

Напомним, ранее аналогичные иски прокуратура направила в суд в отношении еще двух ивановских торговых центров - "ЕвроЛэнд" и "Шоколад".
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