В «Серебряном городе» прокомментировали требование прокуратуры приостановить деятельность ТРЦ

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в деятельности торгово-развлекательного центра «Серебряный город» (подробности – здесь). В связи с этим надзорный орган в судебном порядке потребовал приостановить деятельность ТРЦ до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Соответствующее исковое заявление подано прокуратурой в суд.

Вскоре от администрации ТРЦ «Серебряный город» нам пришел официальный ответ:

«На территории ТРЦ «Серебряный город» площадью 110 тысяч кв. метров Прокуратура Октябрьского района г. Иваново совместно с сотрудниками МЧС в результате проведенной проверки выявила ряд замечаний.

Частично выявленные замечания уже устранены, и результаты устранения представлены в МЧС, что подтверждается, например, Актом проверки пожарных гидрантов от 21.05.18 г. Ряд замечаний, в том числе, требующих внесения изменений в техническую документацию, находится в процессе устранения. Работы будут завершены в ближайшее время.

В связи с необходимостью оценки степени выявленных нарушений, данный вопрос по иску Прокуратуры будет рассматриваться в суде Октябрьского района г. Иваново. Следует отметить, что решение о приостановке деятельности любого объекта может быть принято только судом по результатам рассмотрения всех фактических обстоятельств дела и при условии наличия нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровья людей. При этом, по состоянию на 15.00 час 25.05.2018 г. Определение суда о принятии к производству иска Прокуратуры Октябрьского района отсутствует. Основная часть выявленных замечаний будет устранена еще до завершения судебного процесса.

Таким образом, «Серебряный город» открыт для посетителей и продолжает оперативно устранять выявленные замечания. На сегодняшний день все системы противопожарной защиты здания находятся в рабочем режиме, в том числе и пути эвакуации».