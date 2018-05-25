В Иванове из-за утки с утятами встал автопоток

Утиные истории продолжаются. Буквально позавчера мы рассказывали и показывали, как депутат Госдумы от Ивановской области Юрий Смирнов, по его словам, спасал выводок диких утят, прогуливавшихся по проезжей части почти в центре Москвы.

И вот аналогичный случай произошел уже в Иванове. Очевидцы сняли на видео, как 24 мая около половины восьмого утра утка с утятами «нарушала ПДД, переходя проезжую часть дороги на улице Куконковых в неположенном месте». При этом транспортный поток встал – водители терпеливо ждали, когда птички пройдут. Несколько утят замешкались у бордюра, не сумев его перепрыгнуть, но им на помощь пришла женщина. Всё закончилось благополучно: утки продолжили свой путь уже по травке, а машины поехали дальше.