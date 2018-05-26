У ивановской мэрии прошли массовые занятия йогой

Более 50 человек приняли участие в бесплатной фитнес-тренировке и занятиях йогой под открытым небом, которые прошли сегодня в сквере на площади Революции у здания мэрии. Мероприятие провели тренеры фитнес-клуба «WorldClass».

Тренировки мягкого фитнеса будут проводиться каждую субботу в 11.00 на протяжении всех летних месяцев. Тренировки бесплатные, в них могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовки. Для занятий рекомендуется выбрать удобную одежду, не сковывающую движений, а также взять с собой коврик для йоги и питьевую воду.