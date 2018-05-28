Цена за литр бензина вновь повысилась
В Ивановской области продолжается рост цен на бензин, который начался еще в марте. Очередное повышение - с 28 мая.
За 3 месяца цены уже выросли
(приводятся данные заправок Газпромнефть):
АИ-92: от 37-20 в марте до 40-60
АИ-95: от 39-25 в марте до 42-65
Дизельное: от 39-60 в марте до 43-20
Основными причинами роста цен на топливо называют рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов заводов.
Правительство России приняло решение
снизить акцизы, однако по мнению экспертов это вряд ли повлияет на снижение цен на топливо.