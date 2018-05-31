Разделение должностей губернатора и председателя правительства: официальные комментарии

Как мы сообщали ранее
, на пленарном заседании Ивановской областной думы руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Буров в своем официальном выступлении предложил разделить две должности - губернатора и председателя правительства.
Губернатор области Станислав Воскресенский, находясь на заседании Облдумы, это предложение не прокомментировал.
По информации ivanovonews, данная инициатива не обсуждалась ни в правительстве области, ни с губернатором.
В интервью телекомпании "Барс" спикер Областной Думы Виктор Смирнов заявил, что Буров "...воспользовался своим правом озвучить определенное предложение. Это не решение фракции партии "Единая Россия". Это всего лишь предложение к дискуссии"
Предлагаем Вашем вниманию видео - заявление Анатолия Бурова на заседании Облдумы и комментарий Виктора Смирнова.