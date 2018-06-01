Новые подробности: преступник убил не только молодую женщину, но и своего соседа

Подозреваемого в убийстве человека оперативники задержали в течении суток. Как выяснилось убил погибшую её новый знакомый - мужчина 29-ти лет. Произошло это ещё 16 мая и мертвое тело все это время лежало в кладовке постепенно разлагаясь.



Сегодня в полиции приняли сообщение об ещё одном убийстве.Труп мужчины был найден в квартире на улице Юношеская - он скончался от ножевого ранения.

Сотрудники уголовного розыска связали оба убийства: подозреваемый в убийстве женщины проживал в соседнем доме и был хорошо знаком с погибшим. Кроме того стало известно о конфликте между ними.



Полицейские изучают обстоятельства гибели двух человек. Подозреваемый в преступлениях мужчина помещен в изолятор временного содержания.