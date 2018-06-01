Новые подробности: преступник убил не только молодую женщину, но и своего соседа
Как мы сообщали ранее в специальном репортаже
, вчера в одном из многоквартирных домов на улице Воронина в Иванове был обнаружен труп молодой женщины. Преступник спрятал тело в кладовку, где оно пролежало две недели, пока не начало разлагаться.
Подозреваемого в убийстве человека оперативники задержали в течении суток. Как выяснилось убил погибшую её новый знакомый - мужчина 29-ти лет. Произошло это ещё 16 мая и мертвое тело все это время лежало в кладовке постепенно разлагаясь.
Сегодня в полиции приняли сообщение об ещё одном убийстве.Труп мужчины был найден в квартире на улице Юношеская - он скончался от ножевого ранения.
Сотрудники уголовного розыска связали оба убийства: подозреваемый в убийстве женщины проживал в соседнем доме и был хорошо знаком с погибшим. Кроме того стало известно о конфликте между ними.
Полицейские изучают обстоятельства гибели двух человек. Подозреваемый в преступлениях мужчина помещен в изолятор временного содержания.