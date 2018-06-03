Праймериз "ЕР": как чиновников заставляют голосовать за нужные фамилии

Как мы сообщали ранее
, на оперативном совещании у заместителя главы администрации Кинешмы Андрея Князева с участием руководителей структурных подразделений администрации чиновников призвали подтасовать результаты голосования об оценке эффективности органов местного самоуправления.
Аудиозапись совещания опубликовало
интернет-издание "Кинешемец".
Впрочем, на совещании речь зашла и о процедуре предварительного голосования "Единой России".
Андрей Князев посоветовал всем чиновникам вместе с семьями прийти 3 июня на участки и проголосовать:
- Будет 2 бюллетеня... (Есть) одна известная фамилия - Павел Хохлов в первом бюллетене, одномандатный округ. Понятно, да?! Во втором бюллетене - две фамилии - Виктор Кованов и Ирина Григорян. Вы можете из этих двух фамилий одну или можете выбрать две фамилии... Сходили, галочку поставили и все.
Андрей Князев потребовал довести эту информацию до всех сотрудников "дословно" и после "сделанного патриотического поступка" прислать смс-ку о том сколько человек проголосовало и кто:
- Мы не должны поддаваться на провокации. Как сотрудники администрации, как честные и уважаемые люди... Должны просто правильно и разумно отреагировать 3 июня... Как мы с вами все время нормально делали.
В кинешемской мэрии подтвердили подлинность аудиозаписи, однако мнение замглавы администрации Князева было названо "субъективным и не отражающим позицию главы города и органа местного самоуправления по вопросу участия кинешемцев в предварительном голосовании
"
Прослушать аудиозапись можно по ссылке ниже.