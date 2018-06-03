Лента новостей

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Праймериз "ЕР": как чиновников заставляют голосовать за нужные фамилии

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Пожары в Кохме продолжаются

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Скандал на праймериз "Единой России" в Иванове: депутат Сидорина исключена

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В соцсетях распространяются призывы к бойкоту автозаправок по выходным

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Вновь автомобиль катается по тротуару в Иванове

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Скрытая запись: в кинешемской мэрии считают указы Президента РФ "абсурдом"

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Новые подробности: преступник убил не только молодую женщину, но и своего соседа

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В детской поликлинике в Родниках родителям выдавали просроченное детское питание

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Прогноз погоды на воскресенье, 3 июня

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В Ивановской области водитель арестован за тонировку

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Смотрите новый проект на "Барсе" - "ГУБЕРНИЯ. КАНДИДАТЫ"

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Десять НКО региона получат гранты Президента России

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За участие в праймериз "Единой России" в Иванове платят 300 рублей

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ГИБДД просит автолюбителей ездить на такси

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2 июня на площади Пушкина в Иванове смотрите танцы народов мира

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В Иванове отключат светофоры

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Поврежденная рекламная конструкция на улице Калашникова демонтирована

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В Иванове убита молодая женщина

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Обвиняемые в убийстве с 1 июня имеют право на суд присяжных

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Прогноз погоды на завтра, 2 июня

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В Иванове многодетные семьи получили денежные сертификаты

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Водителю, по вине которого погибли две девушки, смягчили приговор

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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В Ивановской области лекарство купили с помощью прокурора

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Ивановские школьники спасли 78 деревьев

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Ивановские женщины-футболисты вышли в 1/16 впервые за 25 лет

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Пассажирам, купившим электронные проездные до 1 июня, вернут деньги

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Рекламные билборды в Иванове могут убить

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В Иванове одну из улиц закроют на полтора месяца

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29-летний кинешемец ограбил и задушил своего знакомого

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В Иванове назовут имя «Ребенка года» и заглянут в будущее

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3 июня театральное жюри выберет лучших актеров года в области

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В Ивановской области сгорели два дома и автомобиль

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В ДТП на проспекте Строителей пассажир сломал позвоночник

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Ночью в Иванове будет ограничено движение у Театрального моста

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Глава МИД Сергей Лавров подарил президенту Северной Кореи палехскую шкатулку

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Губернатор Ивановской области: "Сбой во всей системе... Но мы наведем порядок"

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"Мусорную реформу" в правительстве Ивановской области хотели "пересмотреть"

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Воскресенский: "Мы теплоходы в Кинешму возвращаем не для того, чтобы показывать химические производства"

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На ТЭЦ-3 сегодня спасали «заложников»

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Фонд моногородов готов подключиться к инвестпроекту в поселке Петровский

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Воскресенский - депутатам: "Всех, кто работает на достижение успеха области, я считаю членами команды"

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В Иванове снижена стоимость электронного проездного на троллейбус

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Появится ли наконец в Иванове памятник Пушкину, кто отвечает за палисадники во дворах многоэтажек, и о чем бурлит ивановский интернет-сообщество

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Разделение должностей губернатора и председателя правительства: официальные комментарии

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Областная прокуратура второй раз отказалась направлять "дело Кустова" в суд

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Жители Петровского выиграли суд против губернатора

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Аварийные дома в Кохме горят по второму кругу

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Определены победители турнира «Кожаный мяч»

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"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"