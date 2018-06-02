Скандал на праймериз "Единой России" в Иванове: депутат Сидорина исключена
Действующий депутат Ивановской областной Думы и председатель комитета по бюджету Ирина Сидорина за "... действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам, которые выразились в использовании недопустимых избирательных технологий на территории округа №4
" исключена решением оргкомитета "ЕР" из списка участников предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатом на выборах в Ивановскую областную Думу.
Вероятно, речь идет об истории
с предложением прийти на голосование 3 июня за деньги, о котором мы рассказали вчера. В пункте на улице Ташкентской (она входит в округ №4) каждому желающему предлагалось прийти проголосовать 3 июня и в этот момент стать наблюдателем:
- Мы платим 100 рублей, а после выборов еще 200 рублей... А за каждого приведенного Вами сюда человека мы заплатим еще по 50 рублей
Кроме Сидориной на округе №4 также пытаются стать кандидатами действующие депутаты - бывший глава города Иванова Александр Фомин и ректор ИВГУ Владимир Егоров.
Стоит отметить, что попытки подкупа избирателей на праймериз в Ивановской области не единичны.
Так, сотрудник аппарата "ЕР" Яна Недвига сообщила в своем аккаунте о том, как волонтеры кандидата Бориса Мурванидзе (руководитель исполкома городского отделения партии "ЕР") оказывают "адресную помощь
" жителям 5-го округа "незамедлительно". Разумеется, что жители после этого "...желают Мурванидзе удачи"
.
Кроме того о снятии своих кандидатур на предварительном голосовании по собственному желанию заявили Дмитрий Платонов, Павел Тихонов, Сергей Окунев.