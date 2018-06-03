Праймериз "ЕР": кандидатов обвиняют в массовом подкупе избирателей в день голосования

В региональный штаб "Единой России" по проведению предварительного голосования направлены доказательства (аудио, видео и фото) массового подкупа избирателей в Кинешме.
Интернет-издание "Кинешемец" называет адреса
, где происходил подкуп: у входа на участок, расположенный в бывшей средне школе №4 на улице Ломоносова, а также на улице Урицкого. По информации издания, группа из нескольких молодых людей предлагала проголосовать за 100 рублей за одного из кандидатов по округу в Кинешме.
Главный редактор "Кинешемца" Денис Комаровский указывает в личном аккаунте,
что представители кандидата Павла Хохлова за привод агитатором 40 человек на голосование, якобы, предлагали 3 тыс.руб. и 1 тыс. руб. - премию в день голосования "...за превышение нормы".
Напомним, заместитель главы администрации Кинешмы Андрей Князев требовал от сотрудников мэрии прийти на участки и проголосовать именно за Хохлова. Аудиозапись можно прослушать ЗДЕСЬ
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3 июня в Ивановской области проходит предварительное голосование, на котором партия "Единая Россия" определяется со своими кандидатами на выборах в Ивановскую областную Думу, которые состоятся осенью 2018 года.