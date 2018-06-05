Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах

Лента новостей
05.06.2018, 12:46
241 1
Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове
05.06.2018, 12:31
661 0
В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни
05.06.2018, 12:19
443 0
Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями
05.06.2018, 11:30
1332 1
Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах
05.06.2018, 11:25
1215 1
Ряд домов в Иванове по-прежнему без горячей воды
05.06.2018, 10:53
825 0
Ивановца, задолжавшего 100 тысяч за коммуналку, не пустили в Киргизию
05.06.2018, 10:43
561 1
На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации
05.06.2018, 10:40
605 0
В регионе работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда
05.06.2018, 10:38
1785 3
Вчера в Иванове сбили ребенка и пенсионерку
04.06.2018, 21:18
3666 10
Козел, бодавший в Иванове машины, сбежал от полицейских
04.06.2018, 20:49
17338 8
Страшное ивановское небо: что это было?
04.06.2018, 19:15
9227 0
Дома в Ивановской области, на ремонт которых потратят всех больше денег в 2019 году
04.06.2018, 19:01
3394 5
Прокуратура требует обустроить парковки у магазинов и парков
04.06.2018, 18:39
2604 3
Кохомских пироманов задержали?
04.06.2018, 18:20
6891 0
Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России
04.06.2018, 16:32
2289 4
Ивановец-рецидивист получил пять лет за незаконную находку
04.06.2018, 16:14
2175 1
В Иванове прошел первый фестиваль молока
04.06.2018, 15:21
2748 0
В одном из районов города пять дней будет мутная вода
04.06.2018, 15:16
1741 0
В Комсомольском районе двое безработных украли 15 метров проводов
04.06.2018, 14:47
2269 1
Прогноз погоды на вторник, 5 июня
04.06.2018, 14:31
2058 4
В Шуйской ЦРБ лечить пациентов помогают клоуны
04.06.2018, 14:27
3276 2
В Иванове закрываются муниципальные бани
04.06.2018, 13:30
3945 0
Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова
04.06.2018, 13:20
3653 0
В Иванове грабителя поймали при помощи паспорта потерпевшего
04.06.2018, 13:13
2163 0
Ивановцы увидят библейские сюжеты в трактовке Марка Шагала
04.06.2018, 12:25
5074 17
Новые кадровые назначения в ивановской мэрии
04.06.2018, 12:18
4754 1
Почему ивановский зоопарк не принимает найденных животных?
04.06.2018, 11:59
2456 0
В научной библиотеке презентуют «Иван край»
04.06.2018, 11:40
9109 1
В Ивановской области сбили 6-летнего велосипедиста
04.06.2018, 11:18
2955 0
Ивановцы стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей
04.06.2018, 10:05
1964 0
Инвалиды-колясочники прыгали с парашютом на аэродроме Ясюниха в Иванове
03.06.2018, 20:59
2502 5
В партии утверждают, что в праймериз "ЕР" в области приняли участие более 72 тысяч человек
03.06.2018, 17:39
2982 1
Видео о подкупе избирателей в Кинешме похоже на фальшивку
03.06.2018, 15:26
4623 10
Депутат Сидорина: "Чиновники из высоких кабинетов нагло и безобразно вмешиваются в голосование"
03.06.2018, 15:13
4178 0
МЧС: в Иванове прогнозируется гроза и ветер до 20 м/c
03.06.2018, 14:34
4156 1
Сверхнаглость на дороге: по встречке и на красный
03.06.2018, 14:04
3966 3
Праймериз "ЕР": кандидатов обвиняют в массовом подкупе избирателей в день голосования
03.06.2018, 13:55
2817 1
Руководителя исполкома "Единой России" обвиняют в подкупе жителей округа №5
03.06.2018, 12:21
3157 6
Праймериз "ЕР": в день голосования в Иванове Сидорина организовала "пикеты протеста"
03.06.2018, 12:00
2808 2
Погода на понедельник, 4 июня
03.06.2018, 08:00
2681 3
Праймериз "ЕР": член партии считает, что депутат "Единой России" занимается "болтовней"
03.06.2018, 07:00
3741 9
Праймериз "ЕР": результаты по округу №4 могут быть аннулированы из-за судимости претендента
03.06.2018, 00:01
3913 1
Праймериз "ЕР": как чиновников заставляют голосовать за нужные фамилии
02.06.2018, 23:55
2962 4
Пожары в Кохме продолжаются
02.06.2018, 18:50
20816 10
Скандал на праймериз "Единой России" в Иванове: депутат Сидорина исключена
02.06.2018, 11:57
26818 29
В соцсетях распространяются призывы к бойкоту автозаправок по выходным
02.06.2018, 10:58
23501 8
Вновь автомобиль катается по тротуару в Иванове
02.06.2018, 10:00
27106 4
Скрытая запись: в кинешемской мэрии считают указы Президента РФ "абсурдом"
01.06.2018, 22:23
24045 6
Новые подробности: преступник убил не только молодую женщину, но и своего соседа
01.06.2018, 19:34
14431 4
В детской поликлинике в Родниках родителям выдавали просроченное детское питание
Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах
05.06.2018, 11:30
1332 1

Ivanovonews стали известны лидеры праймериз "Единой России".
Приводим далее имя победителя праймериз по одномандатным округам, а также тройку лидеров по территориальной группе. (Тройка приводится в порядке убывания поданных за участников голосов) 

Впрочем, в партии до сих пор не представляют в СМИ официальные данные - не исключено, что результаты могут быть скорректированы. 
Официальные результаты предварительного голосования "Единой России" будут озвучены на специальном брифинге, который запланирован на вечер 5 июня.

Окончательно со списком "Единой России" на выборах в Ивановскую областную Думу партия определится на конференции, которая должна состояться в середине июня. 
Выборы в Ивановскую областную Думу должны состояться 9 сентября 2018 года.
 
№ 1  
ИВАНОВО  
Округ № 1  
Марина Дмитриева, ректор института, председатель областной Общественной палаты  
Территориальная группа № 1  
Валерий Васильев, сенатор Совета Федерации 
Олег Волынкин, преподаватель РГО  
Сергей Баранов, директор ООО «Инженерные сети», депутат Ивгордумы 

№ 2  
ИВАНОВО  
Округ № 2  
Виктор Торопов, действующий депутат  
Территориальная группа № 2  
Екатерина Ширяева, помощник депутата Госдумы Иванова  
Артур Таракчян, ИП, депутат Ивгордумы 
Михаил Карлявин, учредитель ООО «ЛикМаг»  

№ 3  
ИВАНОВО  
Округ № 3  
Игорь Светушков, управляющий Фонда соцстраха, действующий депутат  
Территориальная группа № 3  
Игорь Светушков
Иван Андреев, директор ООО «СвязьИнвест»  
Борис Шаляпин, инспектор пропаганды в Академии МЧС 

№ 4  
ИВАНОВО  
Округ № 4 
Александр Фомин, (действующий депутат)  
Территориальная группа № 4  
Андрей Магницкий, депутат Ивгордумы  
Владимир Егоров, ректор ИвГУ (действующий депутат) 
Ирина Белова, педагог детского центра  

№ 5  
ИВАНОВО  
Округ № 5 
Николай Корчагин, действующий депутат  
Территориальная группа № 5  
Николай Натурин, гендиректор ООО «Олимп-Строй и К», депутат Ивгордумы  
Борис Мурванидзе, руководитель исполкома «Единой России» в Иванове  
Ольга Талаева, специалист АО «Согаз»

№ 6  
Вичугский, Приволжский районы  
Округ №6  
Анатолий Буров (действующий депутат)  
Территориальная группа № 6  
Юрий Смирнов, депутат Государственной Думы 
Денис Севрюгов, ИП  
Василий Галицков, директор ООО

№ 7  
Ивановский, Комсомольский районы  
Округ № 7
Виктор Смирнов, председатель Ивоблдумы
Территориальная группа № 7  
Виктор Смирнов, председатель Ивоблдумы  
Анна Малышкина, директор института материнства и детства, действующий депутат  
Василий Максимов, ИП, депутат Ивгордумы

№ 8  
Кинешма  
Округ № 8  
Павел Хохлов, директор ООО «Кинешемский расчетный центр», депутат Кинешемской гордумы.  
Территориальная группа № 8  
Павел Хохлов
Михаил Беляев, замдиректора ООО «Ньюфарм»  
Ирина Виноградова, действующий депутат 

№9  
ВерхнеЛандеховский, Заволжский, Кинешемский, Пучежский, Юрьевецкий районы  
Округ № 9  
Сергей Мазалов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (действующий депутат)  
Территориальная группа № 9  
Михаил Кизеев (действующий депутат), главврач центра «Решма»  
Светлана Баранова, директор Центра занятости в Юрьевце  
Анна Калинина, студентка  

№ 10 
Лежневский, Лухский, Палехский, Пестяковский, Савинский, Южский районы 
Округ №10 
Владимир Гришин, действующий депутат.
Территориальная группа №10  
Павел Коньков, советник гендиректора АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», экс-губернатор области
Владимир Гришин  
Александр Гусаковский, директор ООО

№ 11 
Родниковский, Фурмановский районы  
Округ № 11  
Ирина Крысина, действующий депутат  
Территориальная группа № 11  
Иван Петров, гендиректор ООО «Протекс»  
Людмила Рыбочкина, учитель в Фурманове  
Антон Коротков, специалист агитационной работы в «Единой России»  

№ 12
Гаврилово-Посадский, Ильинский, Тейковский районы 
Округ № 12 
Дмитрий Дмитриев (действующий депутат) 
Территориальная группа № 12 
Дмитрий Дмитриев
Евгений Астафьев, директор по развитию в ИП, ранее – глава Гаврилово-Посадского района, руководитель Департамента сельского хозяйства области. 
Артем Рязанкин, замдиректора ООО «Кора», действующий депутат
   
№ 13 
Шуйский район 
Округ № 13 
Анна Богаделина, гендиректор «Шуйских ситцев» 
Территориальная группа № 13 
Дмитрий Сафонов, помощник ректора ИГПУ  
Александр Оловянишников, председатель совета союза потребительских обществ  
Владимир Крупин, директор филиала «Газпром газораспределение» в Шуе

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации