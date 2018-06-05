Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах

Ivanovonews стали известны лидеры праймериз "Единой России".
Приводим далее имя победителя праймериз по одномандатным округам, а также тройку лидеров по территориальной группе. (Тройка приводится в порядке убывания поданных за участников голосов)
Впрочем, в партии до сих пор не представляют в СМИ официальные данные - не исключено, что результаты могут быть скорректированы.
Официальные результаты предварительного голосования "Единой России" будут озвучены на специальном брифинге, который запланирован на вечер 5 июня.
Окончательно со списком "Единой России" на выборах в Ивановскую областную Думу партия определится на конференции, которая должна состояться в середине июня.
Выборы в Ивановскую областную Думу должны состояться 9 сентября 2018 года.
№ 1
ИВАНОВО
Округ № 1
Марина Дмитриева, ректор института, председатель областной Общественной палаты
Территориальная группа № 1
Валерий Васильев, сенатор Совета Федерации
Олег Волынкин, преподаватель РГО
Сергей Баранов, директор ООО «Инженерные сети», депутат Ивгордумы
№ 2
ИВАНОВО
Округ № 2
Виктор Торопов, действующий депутат
Территориальная группа № 2
Екатерина Ширяева, помощник депутата Госдумы Иванова
Артур Таракчян, ИП, депутат Ивгордумы
Михаил Карлявин, учредитель ООО «ЛикМаг»
№ 3
ИВАНОВО
Округ № 3
Игорь Светушков, управляющий Фонда соцстраха, действующий депутат
Территориальная группа № 3
Игорь Светушков
Иван Андреев, директор ООО «СвязьИнвест»
Борис Шаляпин, инспектор пропаганды в Академии МЧС
№ 4
ИВАНОВО
Округ № 4
Александр Фомин, (действующий депутат)
Территориальная группа № 4
Андрей Магницкий, депутат Ивгордумы
Владимир Егоров, ректор ИвГУ (действующий депутат)
Ирина Белова, педагог детского центра
№ 5
ИВАНОВО
Округ № 5
Николай Корчагин, действующий депутат
Территориальная группа № 5
Николай Натурин, гендиректор ООО «Олимп-Строй и К», депутат Ивгордумы
Борис Мурванидзе, руководитель исполкома «Единой России» в Иванове
Ольга Талаева, специалист АО «Согаз»
№ 6
Вичугский, Приволжский районы
Округ №6
Анатолий Буров (действующий депутат)
Территориальная группа № 6
Юрий Смирнов, депутат Государственной Думы
Денис Севрюгов, ИП
Василий Галицков, директор ООО
№ 7
Ивановский, Комсомольский районы
Округ № 7
Виктор Смирнов, председатель Ивоблдумы
Территориальная группа № 7
Виктор Смирнов, председатель Ивоблдумы
Анна Малышкина, директор института материнства и детства, действующий депутат
Василий Максимов, ИП, депутат Ивгордумы
№ 8
Кинешма
Округ № 8
Павел Хохлов, директор ООО «Кинешемский расчетный центр», депутат Кинешемской гордумы.
Территориальная группа № 8
Павел Хохлов
Михаил Беляев, замдиректора ООО «Ньюфарм»
Ирина Виноградова, действующий депутат
№9
ВерхнеЛандеховский, Заволжский, Кинешемский, Пучежский, Юрьевецкий районы
Округ № 9
Сергей Мазалов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (действующий депутат)
Территориальная группа № 9
Михаил Кизеев (действующий депутат), главврач центра «Решма»
Светлана Баранова, директор Центра занятости в Юрьевце
Анна Калинина, студентка
№ 10
Лежневский, Лухский, Палехский, Пестяковский, Савинский, Южский районы
Округ №10
Владимир Гришин, действующий депутат.
Территориальная группа №10
Павел Коньков, советник гендиректора АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», экс-губернатор области
Владимир Гришин
Александр Гусаковский, директор ООО
№ 11
Родниковский, Фурмановский районы
Округ № 11
Ирина Крысина, действующий депутат
Территориальная группа № 11
Иван Петров, гендиректор ООО «Протекс»
Людмила Рыбочкина, учитель в Фурманове
Антон Коротков, специалист агитационной работы в «Единой России»
№ 12
Гаврилово-Посадский, Ильинский, Тейковский районы
Округ № 12
Дмитрий Дмитриев (действующий депутат)
Территориальная группа № 12
Дмитрий Дмитриев
Евгений Астафьев, директор по развитию в ИП, ранее – глава Гаврилово-Посадского района, руководитель Департамента сельского хозяйства области.
Артем Рязанкин, замдиректора ООО «Кора», действующий депутат
№ 13
Шуйский район
Округ № 13
Анна Богаделина, гендиректор «Шуйских ситцев»
Территориальная группа № 13
Дмитрий Сафонов, помощник ректора ИГПУ
Александр Оловянишников, председатель совета союза потребительских обществ
Владимир Крупин, директор филиала «Газпром газораспределение» в Шуе