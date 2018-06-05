Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах

№ 1

ИВАНОВО

№ 2

ИВАНОВО

№ 3

ИВАНОВО

№ 4

ИВАНОВО

№ 5

ИВАНОВО

№ 6

Вичугский, Приволжский районы

№ 7

Ивановский, Комсомольский районы

№ 8

Кинешма

№9

ВерхнеЛандеховский, Заволжский, Кинешемский, Пучежский, Юрьевецкий районы

Анна Калинина, студентка



№ 10

Лежневский, Лухский, Палехский, Пестяковский, Савинский, Южский районы

Округ №10

Владимир Гришин, действующий депутат.

Территориальная группа №10

Павел Коньков, советник гендиректора АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», экс-губернатор области

Владимир Гришин

Александр Гусаковский, директор ООО



№ 11

Родниковский, Фурмановский районы

Округ № 11

Ирина Крысина, действующий депутат

Территориальная группа № 11

Иван Петров, гендиректор ООО «Протекс»

Людмила Рыбочкина, учитель в Фурманове

Антон Коротков, специалист агитационной работы в «Единой России»



№ 12

Гаврилово-Посадский, Ильинский, Тейковский районы

Округ № 12

Дмитрий Дмитриев (действующий депутат)

Территориальная группа № 12

Дмитрий Дмитриев

Евгений Астафьев, директор по развитию в ИП, ранее – глава Гаврилово-Посадского района, руководитель Департамента сельского хозяйства области.

Артем Рязанкин, замдиректора ООО «Кора», действующий депутат



№ 13

Шуйский район

Округ № 13

Анна Богаделина, гендиректор «Шуйских ситцев»

Территориальная группа № 13

Дмитрий Сафонов, помощник ректора ИГПУ

Александр Оловянишников, председатель совета союза потребительских обществ

Владимир Крупин, директор филиала «Газпром газораспределение» в Шуе

Ivanovonews стали известны лидеры праймериз "Единой России".Приводим далее имя победителя праймериз по одномандатным округам, а также тройку лидеров по территориальной группе. (Тройка приводится в порядке убывания поданных за участников голосов)Впрочем, в партии до сих пор не представляют в СМИ официальные данные - не исключено, что результаты могут быть скорректированы.Официальные результаты предварительного голосования "Единой России" будут озвучены на специальном брифинге, который запланирован на вечер 5 июня.Окончательно со списком "Единой России" на выборах в Ивановскую областную Думу партия определится на конференции, которая должна состояться в середине июня.Выборы в Ивановскую областную Думу должны состояться 9 сентября 2018 года.Марина Дмитриева, ректор института, председатель областной Общественной палатыВалерий Васильев, сенатор Совета ФедерацииОлег Волынкин, преподаватель РГОСергей Баранов, директор ООО «Инженерные сети», депутат ИвгордумыВиктор Торопов, действующий депутатЕкатерина Ширяева, помощник депутата Госдумы ИвановаАртур Таракчян, ИП, депутат ИвгордумыМихаил Карлявин, учредитель ООО «ЛикМаг»Игорь Светушков, управляющий Фонда соцстраха, действующий депутатИгорь СветушковИван Андреев, директор ООО «СвязьИнвест»Борис Шаляпин, инспектор пропаганды в Академии МЧСАлександр Фомин, (действующий депутат)Андрей Магницкий, депутат ИвгордумыВладимир Егоров, ректор ИвГУ (действующий депутат)Ирина Белова, педагог детского центраНиколай Корчагин, действующий депутатНиколай Натурин, гендиректор ООО «Олимп-Строй и К», депутат ИвгордумыБорис Мурванидзе, руководитель исполкома «Единой России» в ИвановеОльга Талаева, специалист АО «Согаз»Анатолий Буров (действующий депутат)Юрий Смирнов, депутат Государственной ДумыДенис Севрюгов, ИПВасилий Галицков, директор ОООВиктор Смирнов, председатель ИвоблдумыВиктор Смирнов, председатель ИвоблдумыАнна Малышкина, директор института материнства и детства, действующий депутатВасилий Максимов, ИП, депутат ИвгордумыПавел Хохлов, директор ООО «Кинешемский расчетный центр», депутат Кинешемской гордумы.Павел ХохловМихаил Беляев, замдиректора ООО «Ньюфарм»Ирина Виноградова, действующий депутатСергей Мазалов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (действующий депутат)Михаил Кизеев (действующий депутат), главврач центра «Решма»Светлана Баранова, директор Центра занятости в Юрьевце