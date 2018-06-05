"Единая Россия" официально опубликовала списки победителей регионального праймериз

На региональном сайте партии "Единая Россия" опубликованы списки победителей в одномандатных округах и победителей праймериз в территориальных группах. (Включая позиции проигравших)
При этом партия не опубликовала количество голосов, отданных за каждого из кандидатов.
Списки одномандатников можно скачать ЗДЕСЬ
Списки территориальных групп можно скачать ЗДЕСЬ
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Официальные списки полностью совпали со списками, которые ivanovonews опубликовал еще сегодня
днем.
За одним исключением:
В территориальной группе №3
список победителей выглядит так: Игорь Светушков, Иван Андреев, Роман Ефремов.
(В первоначальной версии список выглядел так: Игорь Светушков, Иван Андреев, Борис Шаляпин - без Романа Ефремова, являющегося действующим депутатом облдумы)
Напомним, что Иван Андреев кроме всего прочего выиграл праймериз
на выборы в городскую Думу и вероятно в областную Думу может не пойти.