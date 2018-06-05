Ивановские "объединенные гражданские силы" собираются митинговать 8 июня

8 июня в 18:00 на площади Ленина в городе Иваново запланирован митинг "объединенных гражданских сил", под лозунгом «Государство для людей».
Как указывают организаторы, мероприятие пройдет без флагов и партийной символики. за исключением флага России.
Мероприятие уже согласовано городскими властями.
На митинге планируется обсудить проблемы ЖКХ (повышение тарифов, институт управляющих компаний, работу фонда капремонта), дороги, цены и качество топлива, "двуличное" правосудие, повышение пенсионного возраста.
"Мы не согласны с ограничением свободы СМИ, нападками Роскомнадзора на местные телеканалы, - пишут инициаторы митинга. - Нас возмущает ограничение свободы общения в интернете, попытки влезть в нашу личную жизнь".
В анонсе идет речь и о "создании экологических гетто в регионе", а также требование о прекращении практики "...поддельных выборов с фальшивыми результатами".
Среди анонсированных участников митинга - политики Никита Исаев, (лидер движения «Новая Россия»), Андрей Автонеев, (региональное «Яблоко»), Николай Дьячков, (штаб Навального в Иванове), Михаил Крайнов, (экс-КПРФ), члены региональной общественной палаты Роман Круглов, Илья Пигалкин, депутат поселения Андрей Сергеев.