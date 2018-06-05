Лента новостей

 713

Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор

 764

Ивановские "объединенные гражданские силы" собираются митинговать 8 июня

 968

Прогноз погоды на среду, 6 июня

 3769

Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia

 817

Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове

 1668

В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни

 1039

Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями

 2427

Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах

 2137

Ряд домов в Иванове по-прежнему без горячей воды

 1303

Ивановца, задолжавшего 100 тысяч за коммуналку, не пустили в Киргизию

 874

На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации

 1067

В регионе работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда

 2638

Вчера в Иванове сбили ребенка и пенсионерку

 4274

Козел, бодавший в Иванове машины, сбежал от полицейских

 19916

Страшное ивановское небо: что это было?

 10740

Дома в Ивановской области, на ремонт которых потратят всех больше денег в 2019 году

 3762

Прокуратура требует обустроить парковки у магазинов и парков

 2797

Кохомских пироманов задержали?

 7340

Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России

 2415

Ивановец-рецидивист получил пять лет за незаконную находку

 2296

В Иванове прошел первый фестиваль молока

 2851

В одном из районов города пять дней будет мутная вода

 1826

В Комсомольском районе двое безработных украли 15 метров проводов

 2342

Прогноз погоды на вторник, 5 июня

 2131

В Шуйской ЦРБ лечить пациентов помогают клоуны

 3374

В Иванове закрываются муниципальные бани

 4073

Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова

 3733

В Иванове грабителя поймали при помощи паспорта потерпевшего

 2220

Ивановцы увидят библейские сюжеты в трактовке Марка Шагала

 5194

Новые кадровые назначения в ивановской мэрии

 4867

Почему ивановский зоопарк не принимает найденных животных?

 2520

В научной библиотеке презентуют «Иван край»

 9508

В Ивановской области сбили 6-летнего велосипедиста

 3033

Ивановцы стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей

 2025

Инвалиды-колясочники прыгали с парашютом на аэродроме Ясюниха в Иванове

 2542

В партии утверждают, что в праймериз "ЕР" в области приняли участие более 72 тысяч человек

 3016

Видео о подкупе избирателей в Кинешме похоже на фальшивку

 4661

Депутат Сидорина: "Чиновники из высоких кабинетов нагло и безобразно вмешиваются в голосование"

 4214

МЧС: в Иванове прогнозируется гроза и ветер до 20 м/c

 4185

Сверхнаглость на дороге: по встречке и на красный

 3995

Праймериз "ЕР": кандидатов обвиняют в массовом подкупе избирателей в день голосования

 2840

Руководителя исполкома "Единой России" обвиняют в подкупе жителей округа №5

 3187

Праймериз "ЕР": в день голосования в Иванове Сидорина организовала "пикеты протеста"

 2828

Погода на понедельник, 4 июня

 2700

Праймериз "ЕР": член партии считает, что депутат "Единой России" занимается "болтовней"

 3776

Праймериз "ЕР": результаты по округу №4 могут быть аннулированы из-за судимости претендента

 3944

Праймериз "ЕР": как чиновников заставляют голосовать за нужные фамилии

 2985

Пожары в Кохме продолжаются

 20961

Скандал на праймериз "Единой России" в Иванове: депутат Сидорина исключена

 26985

В соцсетях распространяются призывы к бойкоту автозаправок по выходным