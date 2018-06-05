Судьи начинают рассматривать дела по обвинению ивановцев - участников митинга 5 мая
В Ленинском районном суде (г.Иваново, ул.Станко, д.7) начинается рассмотрение административных дел по обвинению 8 человек в нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия.
Речь идет о шествии и митинге "Он нам не царь", которые состоялись 5 мая
в Иванове по итогам выборов Президента России. (Митинг был частью общероссийской акции штаба оппозиционного политика Алексея Навального)
Участники в Иванове прошлись от площади Ленина до площади Пушкина, где провели сам митинг. Мероприятие прошло без нарушения общественного порядка и продолжалось не более 1,5 часов. На митинге говорили о воровстве во власти, цензуре, несправедливых судах и падении доходов граждан.
Публикуем даты и время рассмотрения дел:
6 июня, 09:00
Дело в отношении Д.А.Болдина
(дело №5-23/2018, протокол №100649, рассматривает судья Эдуард Богомолов)
7 июня, 09:00
Дело в отношении Д.А.Корженевского
(дело №5-24/2018, протокол №801101804, рассматривает судья Эдуард Богомолов)
15 июня, 14:00
Дело в отношении А.Н.Новиченко
(дело №5-28/2018, протокол №801100404, рассматривает судья Александр Карпычев)
18 июня, 14:00
Дело в отношении Н.Ю.Дьячкова
(дело №5-27/2018, протокол №100925, рассматривает судья Александр Карпычев)
19 июня, 14:00
Дело в отношении Я.Н.Смирнова
(дело №5-26/2018, протокол №801100405, рассматривает судья Наталия Пацановская)
19 июня, 14:00
Дело в отношении И.А.Шураева
(дело №5-31/2018, протокол №100648, рассматривает судья Александр Карпычев)
20 июня, 10:00
Дело в отношении А.М.Ахмедулова
(дело №5-25/2018, протокол №801101803, рассматривает судья Наталия Пацановская)
21 июня, 09:00
Дело в отношении А.Д.Рябинкина
(дело №5-32/2018, протокол №100650, рассматривает судья Наталия Пацановская)
Для участие в суде в качестве слушателя необходимо иметь при себе паспорт.
По ст. 20.2. (ч.1 или ч.5) лицам, привлекаемым к административному наказанию грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.