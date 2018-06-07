Что сказал житель Иванова Путину на прямой линии

Многодетной семье Верховских из Иванова отказали в льготной программе по снижению ставки ипотеки из-за недоработки в законе.

По закону льгота дается при рождении второго или третьего ребенка, а при рождении четвертого ее не предоставляют.



Семья из Иванова попросила Путина изменить формулировку, чтобы льготу давали не только на второго и третьего, но и на последующих детей.

Президент обещал выполнить эту просьбу



Дмитрий Верховский известен в политических кругах. В частности, он неудачно участвовал в выборах в городскую Думу Иванова от партии «Великое Отечество», выходил не раз на пикеты; вступил в спор с Навальным, когда он приезжал в Иваново. Возглавлял ООО «ИнтерТехно»