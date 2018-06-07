Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Диалог Путина с жителем из Иванова. Стенограмма. Видео.

Лента новостей
07.06.2018, 16:45
183 0
Роман Ефремов ушел из депутатов
07.06.2018, 16:44
204 0
Назначены выборы губернатора
07.06.2018, 16:20
511 1
Диалог Путина с жителем из Иванова. Стенограмма. Видео.
07.06.2018, 15:40
731 1
В Иванове приступили к ремонту тротуаров
07.06.2018, 15:05
856 0
В Ивановской области будут угощать ужином фабриканта
07.06.2018, 14:46
703 0
"АКТУАЛЬНО": «Виртуальный госпиталь» для врача, а значит, и для пациента
07.06.2018, 14:45
3176 4
Что сказал житель Иванова Путину на прямой линии
07.06.2018, 14:41
1665 0
Прогноз погоды на пятницу, 8 июня
07.06.2018, 14:40
683 0
Родители могут сообщить о недостатках летних лагерей в УМВД
07.06.2018, 13:56
947 0
Ивановец, осужденный на 9,5 лет, остался должен государству 100 тысяч
07.06.2018, 13:28
848 0
Ивановцам расскажут о костюмах скифов, инопланетян и Анны Карениной
07.06.2018, 13:00
3705 6
Направлено в суд дело водителя, погубившего своего пассажира
07.06.2018, 12:29
1977 1
В Ивановской области наградили соцработников
07.06.2018, 11:51
1896 7
Владимир Шарыпов прогуляется по Иванову с Ильей Варламовым
07.06.2018, 11:12
2789 5
В Ивановской области сложно содержать двоих детей только на зарплату
07.06.2018, 10:51
2053 0
Субботняя фитнес-тренировка на пл. Революции переносится на воскресенье
07.06.2018, 10:40
1124 0
В Шуе на средства президентского гранта построят макет мыловарни
07.06.2018, 09:59
3545 4
В Иванове осудили педофила, совершившего более 60-ти преступлений
06.06.2018, 22:06
5367 2
На улице Владимирской в Кохме у детской площадки 5-й день разрыт котлован
06.06.2018, 20:53
2990 6
Опасные игры на дороге и проезд на красный
06.06.2018, 17:52
3841 4
«Миртекс» продолжит работать в Фурманове
06.06.2018, 17:40
2756 1
Гендиректор учхоза укрыл от налогов 9 миллионов
06.06.2018, 17:13
4127 3
На швейной фабрике в Иванове работник лишился руки
06.06.2018, 17:05
4520 1
Дом в Приволжском районе утонул в канализации
06.06.2018, 16:57
2986 4
На уборку несанкционированных свалок в Иванове тратится 15 миллионов в год
06.06.2018, 16:49
1718 0
На фестиваль в Иваново приедет чемпион мира по силовому экстриму
06.06.2018, 16:32
5916 1
Сбитая сегодня в Иванове женщина впала в кому
06.06.2018, 16:18
5438 8
В Ивановской области снова выращивают лен-долгунец
06.06.2018, 15:52
4491 19
На прямой линии с Владимиром Путиным может прозвучать вопрос из Иванова
06.06.2018, 14:49
3979 22
Учителя музыки оштрафовали на 10 тысяч за участие в ивановском "митинге Навального"
06.06.2018, 13:46
3072 0
Прогноз погоды на четверг, 7 июня
06.06.2018, 13:35
1796 3
АКТУАЛЬНО: «Совет по правам человека превратился в абстрактные слова и невозможность помочь»
06.06.2018, 13:27
1914 1
Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд
06.06.2018, 12:15
2881 8
Руководство "Вертикали": "Прокуратура не права. 2 этажа построены законно"
06.06.2018, 11:52
2342 1
В Фурманове прокуратура нашла небезопасный ДК
06.06.2018, 11:42
11220 1
В Вичугском районе сильно пьяный водитель сбил мальчика
06.06.2018, 11:13
2478 7
Проекты парковых скульптур для площади Ленина представят до 4 июля
06.06.2018, 10:57
2517 2
В Иванове женщина хотела получить подарок, но потеряла 10 тысяч
05.06.2018, 21:14
14098 38
Судьи начинают рассматривать дела по обвинению ивановцев - участников митинга 5 мая
05.06.2018, 18:37
4634 3
"Единая Россия" официально опубликовала списки победителей регионального праймериз
05.06.2018, 17:59
5438 12
Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?
05.06.2018, 17:34
12479 12
Станислав Воскресенский посетил завод, где делают тренажеры для резиденции президента
05.06.2018, 17:05
3917 4
Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку
05.06.2018, 16:33
11486 4
Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор
05.06.2018, 15:40
4252 4
Ивановские "объединенные гражданские силы" собираются митинговать 8 июня
05.06.2018, 15:19
3451 0
Прогноз погоды на среду, 6 июня
05.06.2018, 14:36
9183 0
Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia
05.06.2018, 12:46
1896 13
Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове
05.06.2018, 12:31
3240 0
В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни
05.06.2018, 12:19
2122 0
Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями
Диалог Путина с жителем из Иванова. Стенограмма. Видео.
07.06.2018, 16:20
511 1
1
Диалог Путина с жителем из Иванова. Стенограмма. Видео.

Как мы сообщали ранее, ивановец Дмитрий Верховский обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой. 
Приводим эту часть прямой линии. 

ДМИТРИЙ ВЕРХОВСКИЙ: Здравствуйте, Владимир Владимирович, я Верховский Дмитрий, у нас с женой трое детей, кроме троих детей у нас еще есть ипотечный кредит по ставке 13 процентов, который мы взяли несколько лет назад. Недавно мы узнали, что в соответствии с вашим поручением правительство приняло постановление за номером 1711 - вот оно у меня распечатано - которое дает право на снижение ипотечной ставки с 13 процентов как у нас сейчас, до 6. Для нас это было просто замечательным подспорьем. Но когда мы обратились в банк, нам сказали, что мы, к сожалению, не попадаем под данную программу, потому что у нас уже есть трое детей, и в случае рождения четвертого ребенка нам льгота не положена. Потому что в пункте 9 данного постановления написано, что льгота положена только в случаен рождения второго или третьего ребенка. А про четвертого, пятого, шестого ничего не написано.
Это проблема многих многодетных семей. У меня вот у приятеля 10 детей. И он тоже, получается, не может рассчитывать на эту льготу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то изменить этот пункт 9, чтоб он звучал следующим образом: что данная льгота по снижению ставки до 6 процентов распространяется на граждан, у которых рождается второй и последующие дети. Тогда данной льготой смогут воспользоваться и многодетные семьи, как сейчас ими пользуются семьи с двумя детьми и с тремя. Огромное вам спасибо, мы на вас очень надеемся.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Что я могу сказать, вы правы. Это решение о котором вы сейчас сказали, которое изложено в Постановлении Правительства, - думаю, я сейчас разочарую наверно министерство финансов - оно ошибочно, и его нужно поправить.
Стоить это будет примерно, если я не ошибаюсь, где-то 9 миллиардов рублей. Это не такие большие деньги. Большие, конечно, но не такие большие, имея ввиду необходимость поддержки семей с детьми и решение демографических вопросов и проблем, перед которыми стоит наша страна. Обязательно переговорю на этот счет с председателем правительства, мы это сделаем. Мы это поправим. И хочу пожелать всего самого доброго вашей семье и таким семьям, как ваша.
Это ведь Иваново, попросим губернатора сказать два слова по поводу этой ситуации. Хотя это не относится к компетенции губернатора, но в целом, как губернатор оценивает решение проблем подобного рода? И я попросил бы тоже обратить на это внимание и просто поддержать семьи с детьми.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте, Дмитрий . У нас наметилась неплохая тенденция по ипотеке. Вот последние данные показывают: за первый квартал у нас где-то на 30 процентов выросло по отношению к такому же периоду 2017 года количество выданных ипотечных кредитов. И ввод жилья, кстати, увеличился более чем в два раза за первый квартал 2018 года Это отчасти связано с частичным, к сожалению пока, решением проблем дольщиков, Я эти проблемы держу на контроле, пока не все удается сделать, но мы к этим проблемам относимся очень внимательно. 
Безусловно, на ситуацию семьи Дмитрия мы самое пристальное внимание обратим и проследим, потому что Дмитрий сказал про ставку – она достаточно высокая, сейчас уже банки дают пониже, чем 13 процентов. Поэтому я с Дмитрием обязательно встречусь, посмотрим, как в целом можно поддержать такие семьи.

ВЛАДИМИР ПУТИН: У нас действительно растут объемы ипотечных кредитов, достаточно устойчиво растут. И все большее количество семей прибегает к ипотеке для решения своих жилищных проблем. Я уже об этом говорил. Но мы это должны будем сделать…
Я смотрю, на экране появился первый вице-премьер российского правительства - министр финансов Силуанов Антон Германович. Антон Германович, пожалуйста.

АНТОН СИЛУАНОВ: Принимаем все меры по снижению ставок ипотечного кредитования, средняя ставка сейчас составляет 9,73 процента. Напомню, что некоторое время назад она имела двузначное значение. И действительно мы принимаем программы по дальнейшему снижению ставок по ипотечному кредитованию для отдельных категорий наших граждан, которые нуждаются в такой поддержке. Это в первую очередь семьи с детьми.
Для большинства наших граждан - и это задача наша с Центральным банком - и дальше снижать процентные ставки в экономике, держать низкую инфляцию, и это даст возможность все больше и больше расширять этот инструмент улучшения жилищных условий наших людей. В этом направлении мы выстраиваем нашу бюджетную и денежно-кредитную политику.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Я уже говорил в послании, по-моему, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку в 8 процентов, но стремиться к семи процентам. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам, все связано с бюджетными расходами, но стремиться должно и правительство, и Центральный банк к 7 процентам.
Что касается постановления правительства, о котором вы сейчас сказали, оно безусловно должно быть поправлено, и мы это сделаем…

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости по теме — 1
07.06.2018, 14:45
3178 4
Что сказал житель Иванова Путину на прямой линии
Президент обещал выполнить просьбу 
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации