Диалог Путина с жителем из Иванова. Стенограмма. Видео.

ДМИТРИЙ ВЕРХОВСКИЙ: Здравствуйте, Владимир Владимирович, я Верховский Дмитрий, у нас с женой трое детей, кроме троих детей у нас еще есть ипотечный кредит по ставке 13 процентов, который мы взяли несколько лет назад. Недавно мы узнали, что в соответствии с вашим поручением правительство приняло постановление за номером 1711 - вот оно у меня распечатано - которое дает право на снижение ипотечной ставки с 13 процентов как у нас сейчас, до 6. Для нас это было просто замечательным подспорьем. Но когда мы обратились в банк, нам сказали, что мы, к сожалению, не попадаем под данную программу, потому что у нас уже есть трое детей, и в случае рождения четвертого ребенка нам льгота не положена. Потому что в пункте 9 данного постановления написано, что льгота положена только в случаен рождения второго или третьего ребенка. А про четвертого, пятого, шестого ничего не написано.Это проблема многих многодетных семей. У меня вот у приятеля 10 детей. И он тоже, получается, не может рассчитывать на эту льготу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то изменить этот пункт 9, чтоб он звучал следующим образом: что данная льгота по снижению ставки до 6 процентов распространяется на граждан, у которых рождается второй и последующие дети. Тогда данной льготой смогут воспользоваться и многодетные семьи, как сейчас ими пользуются семьи с двумя детьми и с тремя. Огромное вам спасибо, мы на вас очень надеемся.ВЛАДИМИР ПУТИН: Что я могу сказать, вы правы. Это решение о котором вы сейчас сказали, которое изложено в Постановлении Правительства, - думаю, я сейчас разочарую наверно министерство финансов - оно ошибочно, и его нужно поправить.Стоить это будет примерно, если я не ошибаюсь, где-то 9 миллиардов рублей. Это не такие большие деньги. Большие, конечно, но не такие большие, имея ввиду необходимость поддержки семей с детьми и решение демографических вопросов и проблем, перед которыми стоит наша страна. Обязательно переговорю на этот счет с председателем правительства, мы это сделаем. Мы это поправим. И хочу пожелать всего самого доброго вашей семье и таким семьям, как ваша.Это ведь Иваново, попросим губернатора сказать два слова по поводу этой ситуации. Хотя это не относится к компетенции губернатора, но в целом, как губернатор оценивает решение проблем подобного рода? И я попросил бы тоже обратить на это внимание и просто поддержать семьи с детьми.СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ: Здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте, Дмитрий . У нас наметилась неплохая тенденция по ипотеке. Вот последние данные показывают: за первый квартал у нас где-то на 30 процентов выросло по отношению к такому же периоду 2017 года количество выданных ипотечных кредитов. И ввод жилья, кстати, увеличился более чем в два раза за первый квартал 2018 года Это отчасти связано с частичным, к сожалению пока, решением проблем дольщиков, Я эти проблемы держу на контроле, пока не все удается сделать, но мы к этим проблемам относимся очень внимательно.Безусловно, на ситуацию семьи Дмитрия мы самое пристальное внимание обратим и проследим, потому что Дмитрий сказал про ставку – она достаточно высокая, сейчас уже банки дают пониже, чем 13 процентов. Поэтому я с Дмитрием обязательно встречусь, посмотрим, как в целом можно поддержать такие семьи.ВЛАДИМИР ПУТИН: У нас действительно растут объемы ипотечных кредитов, достаточно устойчиво растут. И все большее количество семей прибегает к ипотеке для решения своих жилищных проблем. Я уже об этом говорил. Но мы это должны будем сделать…Я смотрю, на экране появился первый вице-премьер российского правительства - министр финансов Силуанов Антон Германович. Антон Германович, пожалуйста.АНТОН СИЛУАНОВ: Принимаем все меры по снижению ставок ипотечного кредитования, средняя ставка сейчас составляет 9,73 процента. Напомню, что некоторое время назад она имела двузначное значение. И действительно мы принимаем программы по дальнейшему снижению ставок по ипотечному кредитованию для отдельных категорий наших граждан, которые нуждаются в такой поддержке. Это в первую очередь семьи с детьми.Для большинства наших граждан - и это задача наша с Центральным банком - и дальше снижать процентные ставки в экономике, держать низкую инфляцию, и это даст возможность все больше и больше расширять этот инструмент улучшения жилищных условий наших людей. В этом направлении мы выстраиваем нашу бюджетную и денежно-кредитную политику.ВЛАДИМИР ПУТИН: Я уже говорил в послании, по-моему, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку в 8 процентов, но стремиться к семи процентам. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам, все связано с бюджетными расходами, но стремиться должно и правительство, и Центральный банк к 7 процентам.Что касается постановления правительства, о котором вы сейчас сказали, оно безусловно должно быть поправлено, и мы это сделаем…