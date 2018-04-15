Мусорные кучи в центре Иванова

Пользователь сайта ivanovonews Снежана направила видео, на котором виден мусор вокруг домов около улицы Зверева: "Идешь домой, пипец, нет слов. Не город, а помойка
" - говорит автор видео и добавляет в письме в редакцию: "Обидно за город, за себя, за своих детей
"
Снежана не уточняет, будут ли участвовать в субботнике жители близлежащих домов (общегородской субботник назначен
на 28 апреля), или весь этот мусор должен убрать кто-то другой.
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