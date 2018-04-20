ПОСЛУШАЙТЕ! Началось: собственники квартир добились приостановления деятельности пекарни в их доме

Не хлебное вышло дело. Деятельность пекарни «Дом хлеба» в многоквартирке на Суворова приостановили. Роспотребнадзор счел действия организаторов производства пирожков «сдобным» самоуправством. И подал иск в суд.

О булках раздора мы рассказывали в декабре. Собственники квартир в доме №42 тогда забили тревогу. Вместо канцелярского магазина под их окнами растет опасное производство — пекарня полного цикла. То есть здесь будут и месить, и лепить, и печь. А это, по их мнению, опасно и запрещено законом.

И вот они стали строчить во все инстанции, словно горячие пирожки, жалобы. Особенно их беспокоил вопрос вентиляции. Над вытяжкой пекари не заморачивались. Выброс воздуха осуществлялся фактически через дырку в стене прямо под окнами жителей.

В общем, несмотря на яростную активность жильцов, сдобное производство все же открылось 9 декабря. Со всеми разрешениями на это. А в конце января сюда наведались санэпидконтроль. И нашли-таки нарушения…

Продолжение комментария Натальи Сергеевой – в новом выпуске авторской программы «Послушайте!».