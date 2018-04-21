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Материалы по делу Андрея Евгеньева переданы лично в руки министру МВД России

Ивановского журналиста избили в полиции и по сфальсифицированным доказательствам посадили на 3 года
Лента новостей
21.04.2018, 23:04
82 0
Материалы по делу Андрея Евгеньева переданы лично в руки министру МВД России
21.04.2018, 22:56
224 0
Столкновение автомобилей в Иванове
21.04.2018, 22:40
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На свалке в Тейкове обнаружен человеческий скелет
21.04.2018, 21:53
1712 1
Торговый центр "Серебряный город" в Иванове эвакуировали не по учебной тревоге
21.04.2018, 21:49
1393 3
Электричество в 23 населенных пункта области должно поступить к часу ночи
21.04.2018, 19:45
3098 2
Велосипедист в Иванове бросился под колеса автомобиля
21.04.2018, 19:30
5515 2
В Фурманове прошел митинг в поддержку арестованного главы района
21.04.2018, 19:11
4326 0
Последствия сильного ветра: нарушено электроснабжение в трех районах Ивановской области
21.04.2018, 16:00
4952 1
Коммунисты заявили, что Шуйской гордуме надо немедленно самораспуститься
21.04.2018, 13:52
4810 3
В Иванове на субботник вышли боксеры
20.04.2018, 20:08
2994 6
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20.04.2018, 19:32
5509 8
Глава города - об отключении отопления в Иванове
20.04.2018, 18:35
6682 1
В МВД разъяснили ситуацию по "ивановскому маньяку", напавшему на школьницу
20.04.2018, 17:48
3761 0
Ивановская область примет участие в Чемпионате России по мини-лапте
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В Иванове будет создан мобильный путеводитель по городу
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6423 13
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20.04.2018, 17:08
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В Иванове разыскивается маньяк, напавший на первоклассницу
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В регионе возбуждено уголовное дело в отношении иеговистов
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2637 0
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20.04.2018, 15:07
9200 6
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4324 1
Кассы «ИГТСК» все-таки продолжат принимать платежи за электроэнергию
20.04.2018, 14:14
1822 1
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1182 0
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Материалы по делу Андрея Евгеньева переданы лично в руки министру МВД России
Ивановского журналиста избили в полиции и по сфальсифицированным доказательствам посадили на 3 года
21.04.2018, 23:04
82 0
Как мы сообщали ранее, 29 ноября 2017 года ивановского журналиста Андрея Евгеньева суд Москвы приговорил к 3 годам лишения свободы за хранение наркотиков.  
Правление Ивановского регионального отделения Союза журналистов России обратило внимание на явные нарушения при рассмотрении уголовного дела, возбужденного против журналиста.
Подробнее о противоречиях в материалах дела можно прочитать в статье "Ивановского журналиста избили в полиции и по сфальсифицированным доказательствам посадили на 3 года в тюрьму"
В отношении полицейских, допрашивавших Евгеньева, проводится проверка - речь о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью программе "Дежурная часть" на федеральном телеканале "Россия-24" заявил, что передал лично в руки министру МВД России Владимиру Колокольцеву материалы по делу Евгеньева и министр дал поручение в этом деле разобраться. Проводится соответствующая проверка.




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