Материалы по делу Андрея Евгеньева переданы лично в руки министру МВД России

Как мы сообщали ранее, 29 ноября 2017 года ивановского журналиста Андрея Евгеньева суд Москвы приговорил к 3 годам лишения свободы за хранение наркотиков.
Правление Ивановского регионального отделения Союза журналистов России обратило внимание на явные нарушения при рассмотрении уголовного дела, возбужденного против журналиста.
Подробнее о противоречиях в материалах дела можно прочитать в статье "Ивановского журналиста избили в полиции и по сфальсифицированным доказательствам посадили на 3 года в тюрьму"
В отношении полицейских, допрашивавших Евгеньева, проводится проверка
- речь о превышении должностных полномочий с применением насилия.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью программе "Дежурная часть" на федеральном телеканале "Россия-24" заявил, что передал лично в руки министру МВД России Владимиру Колокольцеву материалы по делу Евгеньева и министр дал поручение в этом деле разобраться. Проводится соответствующая проверка.