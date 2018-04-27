Воскресенский на встрече с жителями: "Я без вас не справлюсь"
На встрече Станислава Воскресенского с жителями Гаврилово-Посадского района, которая состоялась в Доме культуры города Гаврилов Посад врио губернатора задавали разные вопросы - о создании новых рабочих мест, о газификации, строительстве ремонте дорог, улучшении работы системы здравоохранения и обеспечении лекарствами.
- Мы будем добиваться того, чтобы у людей не было необходимости уезжать в другие регионы на работу, –
подчеркнул врио губернатора. Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры
с инвестором о создании на территории муниципалитета крупнейшего предприятия в сфере сельского хозяйства.
Одна из участниц встречи поздравила Станислава Воскресенского с неформальным выдвижением на пост губернатора
Ивановской области: "Хочется пожелать Вам успеха в работе по выведению области в лучшие! Надеемся, у Вас это получится... Мы смотрит ивановское телевидение и видим, с каким вниманием Вы относитесь к районам нашей области"
- Я без вас не справлюсь, - сказал в ответ Станислав Воскресенский. - Чтобы нам улучшить ситуацию, нам нужна совместная работа. Я должен делать не то, что мне в голову взбредет, а то, что вам реально нужно. Именно поэтому я попросил такую встречу организовать, чтобы понять, что вас действительно волнует.
Те, кто не успел озвучить свои вопросы в ходе встречи, передали Станиславу Воскресенскому письменные обращения. Глава региона принял материалы и пообещал рассмотреть все вопросы.