Воскресенский на встрече с жителями: "Я без вас не справлюсь"

Одна из участниц встречи поздравила Станислава Воскресенского с неформальным выдвижением на пост губернатора Ивановской области: "Хочется пожелать Вам успеха в работе по выведению области в лучшие! Надеемся, у Вас это получится... Мы смотрит ивановское телевидение и видим, с каким вниманием Вы относитесь к районам нашей области"

- Я без вас не справлюсь, - сказал в ответ Станислав Воскресенский. - Чтобы нам улучшить ситуацию, нам нужна совместная работа. Я должен делать не то, что мне в голову взбредет, а то, что вам реально нужно. Именно поэтому я попросил такую встречу организовать, чтобы понять, что вас действительно волнует.



Те, кто не успел озвучить свои вопросы в ходе встречи, передали Станиславу Воскресенскому письменные обращения. Глава региона принял материалы и пообещал рассмотреть все вопросы.