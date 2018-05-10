В Иванове задержан координатор штаба Навального





10 мая около 16:30 полицейские в Иванове задержали координатора ивановского штаба Алексея Навального — Николая Дьячкова.

Его увезли в Ленинский РОВД прямо из здания Ленинского суда, куда он пришёл для получения копии протокола заседания суда по иску к администрации города в связи с отказом согласования акции 5 мая.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2 (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия), после чего Дьячкова отпустили.

Ранее по тем же причинам был задержан другой сотрудник штаба - Андрей Ахмедулов.

5 мая в Иванове состоялись шествие и митинг, на котором выступило более 10 человек, которые говорили о воровстве во власти, цензуре, несправедливых судах и падении доходов. Нарушений общественного порядка на митинге зафиксировано не было.





