Во всех ходатайствах защиты по делу Кустова в Следственном комитете отказали

Дело по обвинению главного редактора медиагруппы "БАРС" Сергея Кустова в уголовном преступлении по ч.8 ст.204 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы, в очередной раз передано следственным комитетом в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
(Ранее прокуратура указала
, что предъявленное обвинение не соответствует материалам дела, не конкретизировано, не подтверждается совокупностью доказательств , а вывод о допустимости и достаточности доказательств является преждевременным. Позицию областной прокуратуры полностью поддержали в генеральной прокуратуре).
В следственном комитете отказали в удовлетворении всех поданных после дополнительного расследования 14 пунктах ходатайства защиты, отказавшись по сути рассматривать какие-либо аргументы другой стороны.
Напомним, что 17 мая руководитель следственного управления СК РФ по Ивановской области генерал-майор Александр Булаев за полтора часа до окончания приема граждан покинул приемную Президента в Иванове
- он не захотел встречаться с главным редактором медиагруппы "Барс", расследование уголовного дела которого ведет СК вот уже почти 2 года.
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