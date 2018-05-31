Областная прокуратура второй раз отказалась направлять "дело Кустова" в суд

По мнению областной прокуратуры, в деле по обвинению главного редактора медиагруппы "Барс" Сергея Кустова:
- предъявленное обвинение не соответствует материалам дела
- обвинение не конкретизировано
- обвинение не подтверждается совокупностью доказательств
- вывод о допустимости и достаточности доказательств для составления обвинительного заключения по делу является преждевременным.
Дело уже второй раз направлено в следственный комитет для проведения дополнительных следственных действий.
10.08.2016 г.
следственный комитет РФ по Ивановской области на основании показаний бывшего заместителя губернатора Виталия Ильюшкина возбудил в отношении главного редактора "Барса" Сергея Кустова уголовное дело по статье УК РФ "Коммерческий подкуп".
10.11.2017 г.
следственный комитет направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.
24.11.2017 г.
прокуратура Ивановской области вернула дело в следственный комитет на дополнительное расследование. Правоту позиции областной прокуратуры подтвердила генеральная прокуратура РФ.
17.05.2018 г.
следственный комитет завершил "дополнительное расследование", дело вновь было отправлено в прокуратуру. При этом следователи отказали
во всех ходатайствах защиты.
31.05.2018 г.
стало известно о том, что облпрокуратура вновь отказалась направлять дело в суд.
Дело расследуется уже почти 2 года.
17 мая 2018 года
руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ивановской области генерал-майор Булаев за полтора часа до окончания приема граждан экстренно покинул приемную
Президента в Иванове. Причиной явилось то, что он не захотел встречаться с главным редактором медиагруппы "Барс" Сергеем Кустовым, который официально записался к нему на прием.
Новость о странном поступке генерала следственного комитета стала хитом регионального интернета и набрала более 146 тысяч просмотров по всей стране.