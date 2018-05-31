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Фонд моногородов готов подключиться к инвестпроекту в поселке Петровский

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Фонд моногородов готов подключиться к инвестпроекту в поселке Петровский
31.05.2018, 19:07
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На вопрос депутатов Ивановской областной Думы о том, какие меры по стимулированию сельскохозяйственной отрасли губернатор полагает наиболее эффективными, Станислав Воскресенский напомнил, что в 2018 году в бюджете области была увеличена поддержка сельского хозяйства в 1,5 раза:
- Я потенциал вижу большой. Пятая часть жителей области живет на селе. Наш долг и наша обязанность – не только не потерять село, но и восстановить село. Как это сделать? Только созданием рабочих мест.
Губернатор считает, что для развития сельского хозяйства необходимо привлекать инвестиции и федеральную поддержку.
В 2017 году по рейтингу федеральной поддержки по линии Минсельхоза Ивановская область была на последнем месте в ЦФО. Но уже в 2018 году по области было одобрено банковских кредитов на инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства на 2,4 млрд.руб. - более чем в 30 раз больше, чем годом ранее.

Губернатор заявил, что Фонд моногородов со своими деньгами готов подключиться к развитию поселка Петровский, где планируется запустить новый крупный инвестпроект компании "Дымов".

Станислав Воскресенский отвечал на вопросы депутатов в рамках отчета правительства области перед депутатами за 2017 год.
Полный ответ губернатора о потенциале сельского хозяйства вы можете посмотреть в прилагаемом ниже видео.

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