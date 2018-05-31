Фонд моногородов готов подключиться к инвестпроекту в поселке Петровский

На вопрос депутатов Ивановской областной Думы о том, какие меры по стимулированию сельскохозяйственной отрасли губернатор полагает наиболее эффективными, Станислав Воскресенский напомнил, что в 2018 году в бюджете области была увеличена поддержка сельского хозяйства в 1,5 раза:
- Я потенциал вижу большой. Пятая часть жителей области живет на селе. Наш долг и наша обязанность – не только не потерять село, но и восстановить село. Как это сделать? Только созданием рабочих мест.
Губернатор считает, что для развития сельского хозяйства необходимо привлекать инвестиции и федеральную поддержку.
В 2017 году по рейтингу федеральной поддержки по линии Минсельхоза Ивановская область была на последнем месте в ЦФО. Но уже в 2018 году по области было одобрено банковских кредитов
на инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства на 2,4 млрд.руб. - более чем в 30 раз больше, чем годом ранее.
Губернатор заявил, что Фонд моногородов со своими деньгами готов подключиться к развитию поселка Петровский, где планируется запустить новый крупный инвестпроект
компании "Дымов".
Станислав Воскресенский отвечал на вопросы депутатов в рамках отчета правительства области перед депутатами за 2017 год.
Полный ответ губернатора о потенциале сельского хозяйства вы можете посмотреть в прилагаемом ниже видео.