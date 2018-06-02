В соцсетях распространяются призывы к бойкоту автозаправок по выходным
В России началась активная рассылка сообщений о всероссийской акции против бесконтрольного повышения цен на топливо. Организаторы призывают водителей не заправлять свои автомобили по субботам и воскресеньям. По мнению авторов рассылки, снижение спроса на топливо заставит владельцев АЗС задуматься над ценовой политикой:
«В рамках проводимой акции Федерация автовладельцев России призывает всех людей, которые могут пересилить паразита внутри себя, участвовать в акции протеста в своих регионах. В частности, не осуществлять в указанные даты заправку своего авто!»
Сообщения приходят с неизвестных номеров на телефоны граждан и активно распространяются в соцсетях.
Между тем на официальном сайте Федерации автомобилистов России нет никакого упоминания об этой акции. Эксперты считают, что не заправлять автомобиль в субботу, чтобы потом залить полный бак в понедельник вряд ли заставит снизить цены.
- Оптовые цены на топливо уже выше розничных. Многие автовладельцы объявляют бойкот при заправках на АЗС. И нам кажется, что в дальнейшем это может привести к серьезному социальному резонансу. Без вмешательства правительства и снижения стоимости акцизов на топливо, как нам кажется, эту проблему не решить», — заявил руководитель ФАР Сергей Канаев в своём видеообращении на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая назначена на 7 июня.
Как мы неоднократно сообщали
, в Ивановской области рост цен на бензин начался еще в марте. За 3 месяца цены выросли более чем на 3,5 рубля (приводим данные заправок Газпромнефть):
АИ-92: от 37-20 в марте до 40-90
АИ-95: от 39-25 в марте до 42-95
Дизельное: от 39-60 в марте до 43-50
Основными причинами роста цен на топливо называют рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов заводов.
Правительство России приняло решение
снизить акцизы, однако по мнению экспертов это вряд ли повлияет на снижение цен на топливо.