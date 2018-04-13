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Следственный комитет расширил обвинение главному редактору «Барса»

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Следственный комитет расширил обвинение главному редактору «Барса»

Уже в третьем по счету постановлении о привлечении в качестве обвиняемого главного редактора медиагруппы «Барс» Сергея Кустова к уголовной ответственности по ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп») вновь появился дополнительный квалифицирующий признак – вымогательство.
Он был предъявлен (дополнительно к обвинению в коммерческом подкупе) следователем по особо важным делам следственного комитета РФ по Ивановской области майором Артемом Сомовым и ранее, еще в августе 2016 года, однако в июне 2017 года следствие исключило этот признак из обвинения - из-за отсутствия доказательств.
Впрочем, отсутствие доказательств не только по вымогательству, но и по подкупу было установлено прокуратурой еще в ноябре 2017 года - в прокуратуре, ознакомившись с делом, отказались направлять его в суд и вернули дело в следственный комитет. По мнению прокуратуры, предъявленное обвинение не соответствует материалам дела и не подтверждается доказательствами.
   
За последние 4 месяца следствие дополнило дело Уставами «Барса» и должностными обязанностями главного редактора, после чего обвинение на базе тех же доказательств не просто было перепредъявлено, но и было расширено.

Дело расследуется уже более 20 месяцев.
Часть 8 ст.204 УК РФ предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

10 августа 2016 года СУ СК РФ по Ивановской области в отношении Кустова было возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ, он был задержан и помещен в ИВС.
15 августа 2016 года решением суда мера пресечения была заменена на домашний арест. 
10 октября 2016 года суд изменил меру пресечения на залог. 
По версии следствия, обвиняемый получил от Виталия Ильюшкина (выполнявшего на тот момент обязанности заместителя губернатора Ивановской области) через посредника Екатерину Алексейчеву денежные средства в размере 4 миллионов рублей (часть от общей суммы коммерческого подкупа в размере 8 миллионов рублей) за выполнение комплекса действий, направленных на создание положительного образа политической партии и выдвинутых ею кандидатов. 
28 июня 2017 года следствие исключило из второй версии обвинения признак вымогательства денежных средств.   
Новое обвинение (третья редакция) вновь вернуло признак вымогательства денежных средств.
Сторона защиты настаивает на том, что денежные средства предназначались для медиагруппы "Барс", о чем было известно большинству сотрудников медиагруппы, а также совету директоров, что исключает присвоение и корысть и не является подкупом.
Виталий Ильюшкин уволен с поста замгубернатора Ивановской области, обвиняется в получении взятки и объявлен в международный розыск.
Екатерина Алексейчева была уволена с занимаемой ею должности в исполкоме партии «Единая Россия». В настоящее время сотрудничает с Департаментом внутренней политики Правительства Ивановской области.

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